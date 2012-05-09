Facebook, twitter ve gmail'in de kısayol tuşları var!

Facebook, twitter ve gmail gibi sitelerde daha hızlı işlem yapabilmeniz için bilmeniz gereken kısayollar...

Facebook

Facebook kısayolları her tarayıcı için biraz farklılık gösteriyor. Her bir tarayıcı için farklı bir değiştirme tuşu (modifier key) kombinasyonu tanımlanmış. Eğer Chrome kullanıyorsanız Alt tuşuna basmanız, Firefox kullanıyorsanız Alt+Shift tuşlarına beraber basmanız gerekli. Tarayıcınız Internet Explorer ise maalesef kısayolların çoğu çalışmıyor; ama bazılarını çalıştırmak için Alt tuşuna ve diğer kısayol tuşlarına aynı anda basmanız, adından da tuşları bırakıp Enter’a basmanız gerekiyor.

Aynı zamanda, rakamlarla kumanda kısayollarını kullanmak istiyorsanız, klavyenin üst kısmındaki rakamları kullanmanız gerekiyor, sayısal tuş takımını değil.

M

Değiştirme tuşuyla birlikte M’ye basmak, yeni bir Facebook mesajı açmaya yarar. Ancak Internet Explorer kullanıyorsanız, bu tuş sizi tarayıcınızın ana sayfasına götürecektir.

0-9

Değiştirme tuşuyla birlikte rakam tuşlarına basarak çeşitli şeyler yapabilirsiniz.

1: Haber kaynağını açar

2: Profil sayfanızı açar

3: Arkadaş isteklerini açar

4: Mesajları görüntüler

5: Uyarılarınızı gösterir

6: Hesap ayarlarınıza gider

7: Gizlilik tercihlerini açar

8: Facebook’un resmî hayran sayfasını açar

9: Facebook’un Haklar ve Sorumluluklar Bildirimi’ni görüntüler

0: Facebook Yardım Merkezi’ni görüntüler.

Twitter

Geçtiğimiz sene Twitter yeni tasarımıyla yeniden ortaya çıktığında kullanışlı kısayolları da beraberinde getirdi.

G

Twitter’dayken “G” tuşuna basıp, ardından da gitmek istediğiniz yerin İngilizce karşılığının ilk harfini tuşlayarak tarayıcınızı o sayfaya yönlendirebilirsiniz.

G+H: Ana sayfa (Homepage)

G+R: Yanıtlar (Replies)

G+P: Profil

G+M: Mesajlar

G+U: Arkadaşlarınızı bulmanıza yarayan “profiline git” kutusunu açar.

N

N’ye basarak yeni bir tweet oluşturma penceresini açabilir, tweet’inizi yazdıktan sonra Enter’a basarak gönderebilirsiniz.

M

M kısayolunu kullanarak direkt mesaj gönderebilirsiniz.

R

Bu tuş, tweet’leri yanıtlamak (reply) için kullanılıyor. Aynı harfle başlayan “retweet” içinse T’ye basmanız gerekiyor.

GMAIL

Soru işaretine (Türkçe klavyede Shift + *) basarak Gmail’in tüm kısayolları listesini görüntüleyebilirsiniz. Kısayolları kullanabilmek için önce Gmail ayarlarından klavye kısayolları seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor.

C

Bu tuşa basarak yeni bir e-posta iletisi oluşturabilirsiniz. Shift+C tuşlarına birlikte basarak ileti sayfasını yeni bir pencerede açabilirsiniz.

Shift+Enter

E-postanızı yazdıktan sonra Shift+Enter tuşlarına basarak gönderebilirsiniz.

O

Ok tuşlarını kullanarak gelen kutunuzda gezinebilir, O harfine basarak istediğiniz iletiyi

görüntüleyebilirsiniz.

R

Bu tuşla bir e-postaya yanıt verebilirsiniz. A tuşu ile herkese aynı anda cevap gönderirsiniz, F ile de mesajı iletebilirsiniz.

Ctrl+S

Bu tuş kombinasyonu, e-posta taslaklarınızı kaydetmenizi sağlar.

G

Posta kutusu klasörleri arasında gezinmek için şu kombinasyonları kullanabilirsiniz:

G+I: Gelen kutusu

G+T: Giden kutusu

G+D: Taslaklar

G+C: Rehber

G+B: Buzz

Delete

Bir iletiyi çöpe göndermek için Delete tuşuna veya Alt Gr + 3 tuşlarına (# yazmak için) basmanız yeterli.

/

Bölü (Shift+7) tuşuna bastığınızda imleciniz otomatik olarak arama kutusuna gider. Buradan, istediğiniz bir iletiyi arayabilirsiniz.

Z

Bu tuşla, Gmail içinde yaptığınız en son değişikliği geri alabilirsiniz. Yeni ileti yazmak veya iletilerin yerini değiştirmek de geri alabileceğiniz değişiklikler arasında.