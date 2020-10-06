Facebook, Trump'ın Koronavirüs paylaşımını 'yanlış bilgiler içerdiği' için sildi

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevsimsel gribin yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) daha öldürücü olduğunu iddia ettiği paylaşımı sildi.

Geçen günlerde Koronavirüs'e yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Facebook ve Twitter'da mevsimsel gribin Koronavirüs'ten daha öldürücü olduğunu savunan bir paylaşım yaptı.

Facebook, Trump'ın paylaşımını, yanlış bilgiler içerdiği gerekçesiyle kaldırdı. Twitter da ABD Başkanı'nın paylaştığı gönderiyi gizledi.

Twitter, aynı mesajı görüntülemek isteyenler için "Bu tweet, COVID-19 ile ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına ilişkin Twitter kurallarını ihlal etti" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yayınladı.

Trump'ın paylaşımında uyarının ardından gönderiyi görmek isteyenlerin 'Görüntüle' tuşuna basarak paylaşımı görebileceği belirtildi.

Trump, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Kovid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, bazı kişiler için Covid-19 gripten daha az ölümcül."

Taburcu oldu

Trump, Koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden dün taburcu edildi. ABD Başkanı, hastanenin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamadı, ancak eliyle iyi olduğuna işaret etti ve "Teşekkür ederim" dedi.

Maskesi takılı olarak hastaneden çıkan Trump, kimseden yardım almadan merdivenleri inerek kendisini Beyaz Saray'a götürecek helikoptere taşıyan araca kadar yürüdü. Daha sonra Trump başkanlık helikopteriyle Beyaz Saray'a ulaştı.

ABD Başkanı Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın "son derece iyi olduğunu" ve hiçbir semptom göstermediğini belirtti.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin "Evde ilk geceyi dinlenerek geçirdi ve bugün hiçbir belirti göstermedi. Genel olarak durumu son derece iyi" ifadesi kullanıldı.