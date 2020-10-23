Facebook, ticari hesapların WhatsApp kullanımından ücret almaya hazırlanıyor

Sosyal medya devi Facebook, WhatsApp için ücretlendirme politikası üzerine çalışıyor. Uygulama, WhatsApp içinde Facebook Mağazaları üzerinden ürün satma olanağı sağlayacak.

Sözcü'nün haberine göre, WhatsApp ayrıca işletmelere müşterileri için mal veya hizmet satın almaları adına ‘satın al’ düğmesi de ekleyebiliyor. Duyuru WhatsApp’ın artık bulut bilişim sektörüne girdiğini paylaşıyor ve müşteri hizmetleri mesajlaşma aralarını kullanan firmalara bu mesajları Facebook sunucularında saklama olanağı sağlıyor.

TechCrunch raporlarına göre sohbet içi alışveriş özelliği, işletmelerin satın alma işlemlerini tamamlamak için müşterileri satıcı ile sohbete yönlendirecek ve sohbet için ‘satın al’ butonlarına imkan tanıyacak.

WhatsApp bu konuyla alakalı yaptığı açıklamada ise “İşletmelerin bu özellikleri mevcut ticaret ve müşteri çözümlerine entegre etmelerini de kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.

Idema, WhatsApp’ın yeni ödeme yapan müşterilerini kurumsal araçlarına çekmeye çalışmak için hizmetini başta ücretsiz olarak sunacağını ve iletilen mesaj başına 0.5 ile 9 sent arasında ücret alacağını söyledi.