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Bilim / Teknoloji

Facebook tasarımını yeniliyor

İkiye bölünen ekranın sol tarafında okunmamış mesajlar yer alacak.

24 Ağustos 2012 20:52

 

Facebook, mesaj sayfasında tasarım değişikliğine gidiyor. Görünüş ve kullanım açısından geleneksel e-posta yapısını andıran Facebook mesaj sistemi bundan böyle çift panel olarak kullanılacak.
 
İkiye bölünen ekranın sol tarafında okunmamış mesajlar yer alacak. Kullanıclar sol panelde bulunan mesaja tıkladığında sağ bölümde mesajın içeriğini ve o kişi yada grupla daha önceki yazışmalarını kolayca görebilecek. Site bununla birlikte Facebook mesajlarına klavye kısa yolları da ekleyecek. Kullanıcılar bu kısa yollara mesaj ekranındayken ALT+Q, Mac bilgisayarlarda ise Cntrl+Q tuşuna basarak ulaşabilecek. Bildiğiniz üzere Facebook bir süredir @facebook.com uzantılı e-posta adreslerini kullanıcılara  e-posta hizmeti olarak sağlıyor. Bu tasarım değişikliği şirketin e-posta konusunda ileriye dönük planlarını da ortaya koyuyor. Facebook mühendislerinden Adam Wolf’un tanıttığı Mercury projesinin bir parçası olan bu yenilik kademeli olarak kullanıcılara sunulacak.
 

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