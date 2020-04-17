Facebook’tan zararlı ve yanlış Koronavirüs bilgilendirmesi içeren paylaşımlar hakkında yeni karar

Facebook, Covid-19'la ilgili platform üzerinden yapılan zararlı ve yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları beğenen ya da paylaşanlara, uyarı niteliğinde bildirim göndereceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada, platform üzerinden yeni tip Koronavirüs’le (Covid-19) ilgili yapılan yanlış bilgilendirmeler içeren gönderileri beğenen ya da bu paylaşımlarla ilgili yorumda bulanan kullanıcılara, gelecek haftalardan itibaren uyarı bildirimleri gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kullanıcıların Dünya Sağlık Örgütünün virüsle ilgili yanlış ve doğru bilgilerin yer aldığı sayfasına yönlendirileceği ifade edildi.

Sosyal medya şirketi açıklamasında, haber akışında yer alan Covid-19 bilgi merkezinde sağlam bilgilere dayalı bilimsel makalelerin bulunduğu "Gerçekleri Öğrenmek" isimli yeni bir uygulamayı devreye sokacağını bildirdi.

Facebook bundan önce yanlış bilgi içerikleri hakkında ne yapıyordu?

Facebook, Covid-19'la ilgili yanlış bilgi ya da iddialar içeren gönderileri, platform üzerinden siliyordu. Bir sivil toplum kuruluşu, Facebook'ta yeni tip Koronavirüs’le ilgili 100'den fazla yanlış bilgi içeren gönderi tespit ettiğini açıklamıştı.