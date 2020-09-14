Facebook'tan ortaklaşa video izleme güncellemesi

Covid-19 pandemisi nedeniyle milyonlarca kişi iş, sosyal yaşam ve okulları ile bağlantıda kalmak için çevrimiçi platformlara yönelirken Facebook'tan kullanıcıları kendine çekmeyi amaçlayan bir adım geldi.

Facebook, Messenger uygulaması için 'Watch Together' (Birlikte İzle) isimli yeni bir özellik sunduğunu duyurdu. Bu özellik ile kullanıcılar arkadaşlarıyla hem görüntülü konuşabilecek hem de eş zamanlı olarak Facebook Watch’tan video izleyebilecek.

​Messenger, Watch Together özelliğini görüntülü arama esnasında 8 kişiye kadar, Messenger odasında (Messenger Room) ise 50 kişiye kadar kullanabilme imkanı sağlayacak. Görüntülü konuşma katılımcılarından biri, Facebook’un video kataloğundan bir içerik seçip bunu görüşmedeki herkesin izleyebileceği şekilde oynatabilecek. YouTube veya diğer video platformlarındaki içerikleri izlemek ise mümkün olmayacak.