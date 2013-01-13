Facebook tahtını Tumblr'a kaptırıyor

En popüler sosyal ağların başında gelen Facebook, yapılan son bir araştırmaya göre genç kullanıcılar arasındaki yerini Tumblr’a kaptırdı.

Y Combinator’ın ortaklarından Garry Tan’ın Survata şirketinin yardımlarıyla gençlerin sosyal ağ alışkanlıkları üzerine yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlar, yükselen trendlere yönelik ilginç bulgular barındırıyor.

13-18 yaş ve 19-25 yaş aralığındaki iki grubu inceleyen Tan, ergenlik çağındaki kişilerle genç yetişkinliklerin sosyal ağ kullanım alışkanlıklarını gözler önüne serdi. 1038 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr ve Snapchat’i hangi sıklıkla kullandıkları öğrenilmeye çalışıldı.

Tüm katılımcılar arasında şaşırtıcı bir şekilde blog platformu Tumblr en çok kullanılan sosyal ağ çıktı. Gençler Tumblr’ı çoğunlukla ünlülerin fotoğraflarına bakmak için kullanıyor. Üstelik blog platformunun önünde hala uzun bir yol olsa da Tumblr yatırımcıları gençlerin ilgisinin farkında. Para kazanma potansiyelinin farkına vararak bu konudaki ilk adımlarını geçtiğimiz yıl atan Tumblr birkaç ayda 13 milyon dolar gelir elde etmişti.

Araştırmaya göre katılımcıların %59′u Tumblr kullandığını ifade ederken, %54′ü Facebook’u tercih ettiğini söyledi. Facebook çocuklar arasında hala bir hayli popüler olmasına rağmen, gençlerin ilgisi başka sosyal ağlara kaymış durumda.

Genç kuşağın yeni gözdelerinden bir diğeri ise Snapchat. Gerçek zamanlı fotoğraf mesajlaşma uygulaması Snapchat 13-18 yaş aralığındaki gençlerin %13′ü arasında oldukça popüler.