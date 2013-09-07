Hırvatistan’da bir dondurma şirketi, sosyal paylaşım devi Facebook tadında dondurma satışa sundu.



Sosyal paylaşım devi Facebook’un artık dondurması var. Hırvatistan’ın Murter Adası’nda Valentino Ice Cream adlı bir dondurma üreticisi Facebook tadında olduğunu iddia ettiği dondurmasını satışa çıkardı.

Dondurma şirketinin sahiplerinden Admir Adil, 15 yaşındaki kızının sürekli Facebook hesabını kontrol etmesinin ardından sosyal paylaşım şirketinin hayranlarını çekecek bir fikir üretti.

Admir ve kardeşi Ibi Adil, Facebook tadında olduğunu iddia ettiklerini dondurmalarını satışa çıkardı. Ürün sadece vanilyalı dondurma üzerine dökülen mavi şurup ve Facebook ikonundan oluşuyor.