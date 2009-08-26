Facebook' ta böbrek ticareti

Facebook' ta grup kurarak organ ticareti yapan satıcılar bir böbreğe 70 bin dolar fiyat biçti.



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yürürlükte olan organ ticareti yasağına Facebook'ta uyan yok. Facebook'ta grup kuran organ tacirleri, siteyi 'böbrek pazarı'na çevirdi.



Akşam muhabiri, kendini 'yakınına acil böbrek ihtiyacı olan biri' olarak tanıtarak iki 'satıcı'yla cep telefonlarından irtibata geçti.



- Muhabir: İlanınızı gördüm, kan grubunuz uyuyor. Bir yakınımız için acil böbrek gerekli yardımcı olabilir misiniz? Bizim de sizin gibi maddi durumumuz iyi değil o yüzden fiyat öğrenmemiz mümkün mü?



- Satıcı: Şimdi söyleyemem, sana döneceğiz.



70 Bin dolar

Siteye ilan veren bir başka satıcı ise oldukça açık konuşarak 70 bin dolar talep etti.



- Muhabir: Facebook'taki ilanınızı gördüm, kan grubunuz uyuyor. Bir yakınımız için acil böbrek gerekli yardımcı olabilir misiniz?



- Satıcı: Tabi.



- Muhabir: Fiyat öğrenebilir miyim?



- Satıcı: 70 bin dolar.



- Muhabir: Çok pahalı. Düşünmemiz gerekecek.



Satıcı: Düşünün, bekleyeceğim.