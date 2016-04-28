Facebook, Snapchat’e rakip çıkarıyor

Facebook, Snapchat ve benzeri uygulamaların popülaritesinin artması nedeniyle benzer bir kamera uygulaması geliştirmek için kolları sıvadı. Sosyal paylaşım sitesi, daha önceden de Poke ve Slingshot isimli benzer bir uygulamalar çıkarmış fakat daha sonra kapatılmıştı.

Teknoblog’un haberine göre, Facebook kullanıcıları fotoğraf ve metin paylaşmak için daha az zaman harcarken, diğer kullanıcıların içerikleri arasında pasif biçimde dolaşmaya daha fazla zaman ayırıyor. Bu durum Facebook kullanıcılarının içerik oluşturma konusundaki heveslerinin azaldığını gösteriyor. 1.5 milyar kullanıcısını sürekli olarak etkileşim içinde tutmak isteyen sosyal paylaşım sitesi için söz konusu hevessizlik bir sorun niteliği taşıyor. Bu amaç doğrultusunda çeşitli taktikler geliştirmeye çalışan Facebook'un üzerinde durduğu en son çözüm ise Snapchat benzeri bir kamera uygulaması. Kullanıcılar söz konusu uygulama üzerinden video kaydı yapabildikleri gibi canlı video yayını da gerçekleştirebilecek. Canlı yayınlar ve kaydedilen videolar, kullanıcıların Facebook arkadaşları tarafından görüntülenebilecek.

Geliştirme aşamasında

Söz konusu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken, asla son kullanıcıyla buluşmama ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi. Kaynaklar, projenin Facebook bünyesindeki "Arkadaş Paylaşım" ekibi tarafından geliştirildiği bilgisini de paylaşabiliyor. Facebook üzerinde fotoğraf paylaşımı son yıllarda önemli ölçüde azalmış durumda. 2015'in üçüncü çeyreğinde Facebook kullanıcılarının yüzde 37'lik kısmı platform üzerinde fotoğraf paylaştı. Pazar araştırma şirketi GlobalWebIndex'in verilerine göre, bu oran bir önceki yıla göre yüzde 59'luk bir düşüşü işaret ediyor.

Daha önceden de denemişti

Dolayısıyla Facebook'un bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Ancak sosyal ağın geçmişte kendi uygulamalarını geliştirme ve pazarlama konusunda sorunlar yaşadığı da biliniyor. Facebook, daha önce yayınladığı Snapchat benzeri bir uygulama olan Poke'u 2014'ün mayıs ayında kapatmıştı. Uygulama, yaklaşık 1,5 yıl boyunca uygulama mağazalarında boy göstermişti. Sosyal paylaşım sitesi, 2014'ün aralık ayında yayınladığı ve yine Snapchat etkisi taşıyan bir uygulama olan Slingshot'ı yayınlamıştı. Ömrü fazla uzun olmayan Slingshot, 2014'ün aralık ayında diğer Creative Labs uygulamalarıyla birlikte kapatılmıştı.