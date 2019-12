Facebook şimdi de hamilelik haberi verecek

T24 - Facebook kullanıcı sayfalarına ‘ilişki durumu’ seçeneğini ekledikten sonra şimdi de ‘hamilelik durumu seçeneği’ ile insan ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmaya devam ediyor.



Facebook kullanıcıları arasında ilişki durumunu paylaşmak çok popüler olunca, bu seçenek zamanla keyfi bir tercihten çok zorunluluk haline gelmeye başlamıştı. Facebook’un kullanıcılar tarafından bir iletişim aracı olarak görülmesi, şirketin sürekli bu yönde ‘yeni özellikler’ geliştirmesine neden oluyor. Şimdi de yeni bir seçenekle hamilelik sürecini an be an tanıdıklarıyla paylaşmak çocuk bekleyenler arasında yeni bir trend olacak gibi görünüyor.



Yeni uygulamayla bebek bekleyen aileler henüz doğmamış bebekleri için doğum tarihlerini önceden belirtmek kaydıyla Facebook’ta bir profil açabilecekler. Böylece Facebook kültürü bebek bekleyen anne babaların bu bilgilerini çevreleriyle paylaşma isteğine cevap vermiş olacak.



Diğer taraftan sosyal paylaşım ağı bu yeni uygulamayla kendi kullanım koşullarını kendisi ihlal etmiş duruma düşecek. Zira Facebook’ta bir profil sahibi olmak için en az 13 yaşında olmak gerekiyor. Ancak her zaman yeniliklere açık olan Facebook için bu ekleme ‘kendi kurallarını yıksa bile’ hiç de şaşırtıcı görünmüyor.

Riskleri de var



Yine de daha bu özellik uygulamaya konmadan anne babalar bu durumu ahlaki açıdan tartışmaya başladılar bile. Şimdilik bebek bekleyen ebeveynler bu durumun kötü şans getireceğine inanıyorlar. Onların karamsarlığı düşündürücü; çünkü hamilelikte yaşanan herhangi küçük bir problemin Facebook'ta paylaşılması, bir ilişkinin devam etmemesinin arkadaşlar arasında duyurulmasından çok daha kötü sonuçlara neden olabilir. Yüzlerce arkadaş arasında duyulan böyle bir haberin ayrıntılarının yaratacağı risk aileyi bir trajedinin ortasına sürükleyebilir.



Oysaki aileler çocuk beklemenin çok daha doğal bir heyecan olduğunu belirtiyorlar. Söz konusu, bir annenin ya da karnındaki bebeğin sağlığı olunca facebookta böyle bir duyurunun yapılması çok da mantıklı görünmüyor. Dikkatli, sabırlı ve sağduyulu kullanıcılar arasında bu özelliğin popüler olması beklenmese de, Facebook’un iletişimde sınırları zorlamaya devam edeceği kesin gibi ve yeni seçenekler ekleme geleneğine devam edecek gibi görünüyor.