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Yaşam
Deutsche Welle

Facebook silah satışını yasakladı

Sosyal medya devi, kullanıcıların Facebook üzerinden yaptığı lisanssız silah satışını yasaklama kararı aldı.

30 Ocak 2016 17:44

ABD'de internette silah satışlarının çok kolay bir şekilde satılması nedeniyle tepki gösteren silah
karşıtı grupların baskısı sonucu Facebook yeni bir karar aldı.

Facebook yetkilileri, kullanıcıların sosyal paylaşım ağında lisanssız silah satışını yasakladı.

Facebook ve fotoğraf paylaşım sitesi Instagram, silah satışına katılmasa da bu platformlar
müzakere için bir forum olarak kullanılıyor.

Lisanslı satıcılar etkilenmeyecek

Kaliforniya merkezli Facebook, tepkiler üzerine silah satıcısı olmayan insanların Facebook'ta silah
satışı ya da bu konuda pazarlık yapmasını engellemek için yönetim politikasında yeni düzenlemeler
yaptı.

Facebook ürün politikası başkanı, “Son iki yıldır gittikçe daha fazla insan Facebook'u ürün bulmak,
satın almak ya da başkalarına bir şeyler satmak için kullanıyor“ dedi.

Ancak politika değişikliği lisanslı satıcıları etkilemeyecek.

Facebook'un reçete ya da yasa dışı ilaçlar konusunda da benzer bir politikası bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SosyalFacebookInstagramDeutsche Welle Türkçe AFPBS/EC

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