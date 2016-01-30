Facebook silah satışını yasakladı

ABD'de internette silah satışlarının çok kolay bir şekilde satılması nedeniyle tepki gösteren silah

karşıtı grupların baskısı sonucu Facebook yeni bir karar aldı.

Facebook yetkilileri, kullanıcıların sosyal paylaşım ağında lisanssız silah satışını yasakladı.

Facebook ve fotoğraf paylaşım sitesi Instagram, silah satışına katılmasa da bu platformlar

müzakere için bir forum olarak kullanılıyor.

Lisanslı satıcılar etkilenmeyecek

Kaliforniya merkezli Facebook, tepkiler üzerine silah satıcısı olmayan insanların Facebook'ta silah

satışı ya da bu konuda pazarlık yapmasını engellemek için yönetim politikasında yeni düzenlemeler

yaptı.

Facebook ürün politikası başkanı, “Son iki yıldır gittikçe daha fazla insan Facebook'u ürün bulmak,

satın almak ya da başkalarına bir şeyler satmak için kullanıyor“ dedi.

Ancak politika değişikliği lisanslı satıcıları etkilemeyecek.

Facebook'un reçete ya da yasa dışı ilaçlar konusunda da benzer bir politikası bulunuyor.