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Bilim / Teknoloji

Facebook şifresini unutana arkadaş yardımı

Bu uygulamayla kullanıcı şifresini hatırlamak için güvenlik sorusuna ve kimliği doğrulamak için gerekli uzun formlar doldurmaya ihtiyaç kalmayacak

03 Mayıs 2013 15:25

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kullanıcı şifresini unutanlara, belirledikleri arkadaşlarından yardım almalarını sağlayan bir uygulama başlattı.

Facebook kullanıcıları artık bazı arkadaşlarını ‘güvenilir kişiler’ listesine ekleyebilecek.

‘Güvenilir kişiler’, kullanıcı şifresi unutulduğunda kendilerine ulaşan güvenlik kodunu, telefonla veya kişisel olarak, "unutkan arkadaşlarına" iletebilecek.

Facebook, blog sitesinde yaptığı açıklamada, bu uygulamayla kullanıcı şifresini hatırlamak için güvenlik sorusuna ve kimliği doğrulamak için gerekli uzun formlar doldurmaya ihtiyaç kalmayacağını vurguladı.

Faceboook'ın dünya genelinde 1 milyarın üzerinde etkin kullanıcısı bulunuyor. Sosyal ağın mobil kullanıcı sayısı ise 750 milyona ulaşmış durumda.

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