Facebook şifresini ele geçirdikleri öğretmeni dolandırdılar

T24 - İzmir’de meslek lisesinde makine dersi öğretmeni olan 43 yaşındaki Refet Ali Kayakıran’ın facebook şifresini kırarak hesabını ele geçiren kişi ya da kişiler, site üzerinden arkadaşlarıyla irtibata geçerek öğrendikleri telefon numaralarına mesaj gönderip, dolandırıcılık yaptı.



Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi’nde makine dersi öğretmeni olan Refet Ali Kayakıran, geçen 18 Ocak Çarşamba günü, mesai bitimi, Gaziemir’deki evine döndü. Bir süre dinlendikten sonra girmeye çalıştığı internetteki popüler sosyal paylaşım sitesi facebook’taki sayfasını açamayan evli ve 1 çocuk babası, 20 yıllık öğretmen Kayakıran, hesabının başkası tarafından ele geçirildiğini fark etti. Facebook profilindeki kişisel bilgileri ve fotoğraflarının kötü niyetle kullanılabileceğini düşünen Kayakıran, Gaziemir Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. Evine dönen öğretmenin endişesi gerçek oldu.





ARKADAŞLARI DOLANDIRILMIŞ



Ertesi gün gittiği okulda Kayakıran, gece giremediği facebook’taki hesabı üzerinden arkadaşlarıyla yazışmalar yapıldığını öğrendi. Arkadaşları, "Telefon numaralarımızı istedin. Bir süre sonra telefonumuza, ’Paymo’ adlı bir şirketten ürün ve hizmet adlı mesaj geldi. Bu mesajı onayladığımızda da onay başına 35 TL para kesildi" demeleri üzerine şaşkına dönen Kayakıran, arkadaşlarına durumu anlattı.



Bir kez daha polise giden Kayakıran, dolandırıcılık olayını anlatıp, şikayetçi oldu. Polis ekipleri sanal dolandırıcının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.





'DİKKATLİ OLUN'



Olayın şokunu halen üzerinden atamadığını dile getiren Kayakıran, "Arkadaşlarıma facebook adresimin başkası tarafından ele geçirildiğini, karakola giderek şikayetçi olduğunu söyledim. O mesajları yollayanın ben olmadığımı anlattım" dedi. Yaklaşık 5 yıldır facebook kullandığını ve böyle birşeyin ilk kez başına geldiğini söyleyen Kayakıran, "Facebook hesabımı açtığımdan beri aynı şifreyi kullanıyorum. Tehlikeli olduğunu söylerlerdi. Bizim de başımıza gelecekmiş. Keşke şifremi daha fazla karakterden oluşturup, sık sık değiştirseydim" dedi.





'HER MESAJ GÖNDERENE CEVAP VERMEYELİM'



İnsanımızın iyi niyetli olduğunu dile getiren Kayakıran, "Bir arkadaşım mesajı bir kez onaylamış 35 TL almışlar. Diğer bir arkadaşım dört kez onaylamış 140 TL’sini almışlar. Arkadaşlarım bana güvenerek bu mesajları onaylamışlar. Belki daha beni aramayan, belki dolandırıldığının henüz farkına varmayan başka insanlar da var. Bence bu tip mesajları aldığımızda güvenmemeliyiz ve cevap vermemeliyiz" dedi.





