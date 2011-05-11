'Facebook şifrenizi değiştirin'

T24 - Facebook'un yanlışlıkla kullanıcılarının profilleri, fotoğrafları, konuşmaları ve diğer özel verilerini reklam şirketlerinin erişimine açtığı bildirildi. Kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri tavsiye edildi.



Bilişim güvenlik şirketi Symantec'ten yapılan açıklamada, bazı Facebook uygulamalarının güvenlik konusunda anahtar sözcüklerin sızmasına neden olarak, sosyalleşme sitesinde profillere veya mesajların okunmasına erişim imkanı verdiği belirtildi.

Symantec'ten Nishant Doshi, uygulamaların ifşa ettiği anahtar sözcüklerin aralarında reklamcıların da bulunduğu üçüncü taraflara, Facebook profilleri üzerinden kişisel bilgileri elde etme ve mesaj gönderme imkanı tanıdığını belirterek, "Neyse ki bu üçüncü taraflar bu bilgilere erişim kapasitelerinin farkında değiller. Facebook'u durumdan haberdar ettik, sorunu çözmek için önlem aldılar" dedi.

Her gün oyun gibi 20 milyon civarında Facebook uygulamasının yüklendiğini kaydeden Symantec yetkilisi, geçen ay 100 bin uygulamanın Facebook kullanıcılarıyla ilgili anahtar sözcükleri dışarıya sızdırdığının tahmin edildiğini belirtti.

Nishant Doshi, Facebook kullanıcılarına soruna yol açan anahtar sözcükleri geçersiz kılacak şifrenin değiştirilmesi tavsiyesinde bulundu.



