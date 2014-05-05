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Bilim / Teknoloji

Facebook sevgiliniz olacağını önceden biliyor!

Facebook, kullanıcılarının site üzerindeki hareketlerini takip ederek ilişki durumu hakkında tahminde bulunabiliyor

05 Mayıs 2014 00:15

Facebook, kullanıcılarının Zaman Tüneli paylaşımlarına bakarak yakın zamanda bir sevgilisinin olacağını tahmin edebiliyor.

E-Tohum’daki habere göre, Facebook, site üzerinde yapılan tüm hareketleri takip ederek kullanıcıları çok ilginç bilgiler elde ediyor.

Facebook tarafından paylaşılan bilgiye göre Zaman Tüneli paylaşımları kullanıcıların ilişki durumu hakkında ipuçları veriyor.

Grafikte, Facebook’ta bir ilişkiye başladığını belirten kişiler mercek altına alınıyor. Grafiğe göre, ilişkiden yaklaşık 1 ay önce Zaman Tüneli paylaşımlarında gözle görülür bir artış oluyor. Bu artış, ilişkiden 12 gün önce zirve yapıyor ve sonrasında düşmeye başlıyor. Facebook’a göre bu durum, karşı cinse olan ilginin gösterilmesi olarak açıklanıyor. İki kişi arasındaki ilişki, sevgili olma durumuna dönüştüğünde ise Zaman Tüneli paylaşımları dibe vuruyor. Bu da ilişki başlayınca Facebook yerine daha çok fiziksel dünyadaki buluşmaların tercih edilmesine bağlanmış.

İlişkiye başlamak Facebook paylaşımlarındaki mutluluk ifadelerini de artırıyor. Facebook verilerine göre kişilerin ilişkiye başladıktan sonraki paylaşımlarında “aşk”, “güzel” ve “mutlu” gibi kelimeler daha sık görülüyor.

 

 

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