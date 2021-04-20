Facebook, sesli sohbet piyasasına açılıyor; Clubhouse benzeri uygulama gelecek

Facebook, popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse'un özelliklerini platforma taşımaya hazırlanıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Facebook sesli özellikler içeren bir dizi güncelleme sunmaya hazırlanıyor.

Facebook'un sunacağı güncellemeler arasında, sesli sohbet uygulaması Clubhouse'un benzeri bir uygulama yer alıyor. Facebook'un aynı zamanda kullanıcıların kendi sayfalarında sesi mesaj yayınlayacağı bir güncelleme getirmesi bekleniyor.

Facebook kullanıcıların yeni güncellemeler sayesinde para da kazanabileceği biliniyor ancak bu özellik için bir takipçi sayısı şartı aranıp aranmadığı bilinmiyor.

Son yıllarda podcast yayıncılığına büyük yatırım yapan Spotify ile bağlantılı olacak bir podcast ürünü de sunulması bekleniyor.

Facebook'tan yeni güncellemelerle ilgili yapılan açıklamada "Ses açık bir şekilde bugünün meşgul hayatlarına uygun" ifadeleri yer aldı.

Güncellemenin ne zaman uygulanacağı belirtilmedi.