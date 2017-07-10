T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Facebook şehir kuruyor

Zuckerberg, amacının uzun soluklu bir kamu hizmeti olduğunu söyledi

10 Temmuz 2017 12:58

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin Silikon Vadisi’nde bulunan merkezinin etrafına bin 500 konutluk bir ‘mini şehir’ kuracaklarını açıkladı.

Silikon Vadisi’nde yaşanan konut sıkıntısı nedeniyle merkez binanın etrafına bin 500 konutluk bir site yapma kararı alan Zuckerberg, söz konusu ‘mini şehir’de konutların yanı sıra ofis ve dükkanların da bulunacağını duyurdu.

33 yaşındaki girişimci, amaçlarının uzun soluklu bir kamu hizmeti yapmak olduğunun altını çizerek, çalışanlarının daha rahat etmesi ve daha az harcaması için böyle bir hamle yaptıklarını açıkladı.

2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan projenin sadece Facebook çalışanlarına değil herkese satılacağı kaydedilirken, “Evlerin yüzde 15’i piyasanın altından fiyatlandırılacak” açıklaması yapıldı. ‘Willow Campus’ (Söğüt Kampüsü) olarak da adlandırılan mini şehir, San Francisco’nun 72 kilometre güneyindeki Menlo Park kentinde inşa edilecek.

ETİKETLER

Facebookşehir kuruyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24