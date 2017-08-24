Facebook seçim öncesi Almanya'da 10 bin hesabı kapattı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ülkedeki seçimlerle ilgili spekülatif haberler yaydığını tespit ettiği gerekçesiyle Almanya'da 10 bin hesabı kapattığını duyurdu.

Seçim dönemi yaklaşan ülkelerde sosyal medya üzerinden yapılan spekülatif haberler çoğalıyor.

Bu nedenle Facebook yönetimi daha önce, seçimleri etkilemeye yönelik yanlış bilgiye dayanan haberleri ve paylaşımları tespit ederek söz konusu paylaşımları yayan hesapları kapatma kararı almıştı.

Birgün'de yer alan habere göre, Ayrıca Alman Federal Meclisi’nin Haziran ayında sosyal medya sitelerine getirmiş olduğu yeni zorunluluklar da Facebook’u harekete geçirdi. Yönetim gerçeği yansıtmayan haber üreten on bin hesabın silindiğini ifade etti.

Şirket, daha önce de İngiltere ve Fransa’da seçim öncesi dezenformasyon üreten binlerce facebook kullanıcısının hesabını silmişti.

Almanya’da yürürlüğe giren yeni yasalar, açıkça suç kapsamına giren paylaşımların şikayet edildiği 24 saat içinde kaldırması ya da engellenmesi zorunluluğu, suç teşkil ettiği açıkça anlaşılmayan içeriklerin de yedi gün içinde kaldırılmasını içeriyor. Öte yandan sosyal paylaşım sitelerinin de gelen şikayetleri hemen dikkate alıp paylaşımın suç teşkil edip etmediğini incelemesi gerekiyor.

Hükümet yasaya uymayan firmalara 50 milyon avroya kadar para cezası verilmesini öngörüyor.