Facebook sayfa ve grup yöneticilerini Londra’da topluyor

İstanbul, 22 Kasım (DHA) – Facebook, geçtiğimiz Haziran ayında ilk kez Chicago’da gerçekleştirdiği Facebook Toplulukları Zirvesi\'nin ikincisi, 8-9 Şubat 2018 tarihlerinde Londra’da düzenliyor.

Avrupa’nın dört bir yanında Facebook’u, anlamlı gruplar aracılığıyla insanları birbirine yakınlaştırmak için kullanan topluluk liderlerini bir araya getirecek etkinliğe Türkiye’den de başvuru kabul ediliyor.

Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren grup ve sayfa liderleri ve Facebook’ta etkinlik düzenleyenler, Zirve\'ye katılma şansı elde etmek için \"Facebook Communities Summit\" adresinden 1 Aralık 2017 tarihine kadar başvuru yapabiliyor.

Değerlendirme süreci sonunda FCS Europe’a katılma fırsatı yakalayan Facebook grup ve sayfa yöneticileri ile başarılı etkinlik yöneticileri, etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarına ve topluluk yönetimi konusunda tavsiyelere odaklanacak panellere katılma fırsatı yakalayacaklar.

Avrupa’da Facebook’ta aktif olan insanların yüzde 65’i grupları kullanıyor. Türkiye’de de gruplara ilgi oldukça yüksek. Türkiye, İngiltere ve İtalya ile birlikte Avrupa’da Facebook grupları kullanımının en yüksek olduğu üç ülke arasında yer alıyor. Facebook geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki bazı başarılı grupların yöneticileri ile bir araya gelmişti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanların birbirine destek verdiği birçok anlamlı grup var. Konuyla ilgili Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn Türkiye’deki Facebook topluluklarına ilişkin şöyle konuştu:

“Etkilendiğimiz bu grupların hikâyelerini daha fazla kişiye ulaştırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Türkiye’de Grup Liderleri Günü’nü bu ay İstanbul’da düzenledik. Kanser tanısı alanların ve yakınlarının kanserle tanışma anından itibaren tedavi ve sonrasındaki süreçlerinde karşılaşabilecekleri ihtiyaçlarına çözümler üretebilmek amacıyla bir araya gelen topluluklardan, şehirde gündelik hayatta bisiklet kullanan kadınların sayısını artırmayı hedefleyen gruplara kadar, bu anlamlı toplulukların her birinin ilham verici hikâyeleri var.”

Türkiye’de sosyal sorumluluk anlamında öne çıkan bazı Facebook sayfa ve grupları şöyle:

Araştıran Anneler (gizli grup) Üye sayısı: 8,369

Bisikletli Kadın İnisiyatifi Üye sayısı: 5,763

Kalpler Erisin Üye sayısı: 27,601

StartUp Istanbul Üye sayısı: 12,430

Teknolojik Anneler 13,606 beğeni & 13,495 takip

Kanser Savaşçıları 22,005 beğeni & 21,808 takip