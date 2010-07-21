Facebook sayesinde 1.500 kadınla birlikte oldu

T24-

60 yaşındaki İngiliz Clive Worth, sanal ortamda bin 500 kadınla tanıştığını ve onları "yatağa attığını" iddia ediyor.



Kadınların 300 kadarıyla Facebook üzerinden tanıştığını söyleyen Worth, kadınlarla tanışmak için kullandığı taktik yüzünden siteden birden fazla kez atıldığını da iddia ediyor.



Eski madenci Worth, Facebook'un profilini "hiçbir sebep göstermeksizin" dört kez sildiğini ve bir Facebook sözcüsünün kendisine "Bu site tanımadığın insanlarla tanışmak için değil" dediğini söylüyor.



Şimdiye Worth yeni bir isim, yeni bir görüntüyle tekrar Facebook'ta. "Carol Peters" ismini kullanan Worth, kadınların dikkatini çekebilmek için de profil fotoğrafı olarak Coralie Robinson adlı modelin fotoğrafını kullanıyor



Dahil olduğu bir çok flört ve arkadaşlık sitelerinden de atılan Worth, "İnternet üzerinde daha bir çok arkadaşlık sitesi var ve ben bunu yapmaya 80 yaşıma dek devam edeceğim" diyor.

