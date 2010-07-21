T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Facebook sayesinde 1.500 kadınla birlikte oldu

Seks bağımlısı, sanal ortamda tam 1.500 kadınla tanışıp, yattığını iddia ediyor

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Seks bağımlısı, sanal ortamda tam 1.500 kadınla tanışıp, yattığını iddia ediyor

60 yaşındaki İngiliz Clive Worth, sanal ortamda bin 500 kadınla tanıştığını ve onları "yatağa attığını" iddia ediyor.

Kadınların 300 kadarıyla Facebook üzerinden tanıştığını söyleyen Worth, kadınlarla tanışmak için kullandığı taktik yüzünden siteden birden fazla kez atıldığını da iddia ediyor.

Eski madenci Worth, Facebook'un profilini "hiçbir sebep göstermeksizin" dört kez sildiğini ve bir Facebook sözcüsünün kendisine "Bu site tanımadığın insanlarla tanışmak için değil" dediğini söylüyor.

Şimdiye Worth yeni bir isim, yeni bir görüntüyle tekrar Facebook'ta. "Carol Peters" ismini kullanan Worth, kadınların dikkatini çekebilmek için de profil fotoğrafı olarak Coralie Robinson adlı modelin fotoğrafını kullanıyor

Dahil olduğu bir çok flört ve arkadaşlık sitelerinden de atılan Worth, "İnternet üzerinde daha bir çok arkadaşlık sitesi var ve ben bunu yapmaya 80 yaşıma dek devam edeceğim" diyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24