Facebook, Şanlıurfa'nın adını Eyyübiye olarak değiştirdi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, büyükşehir statüsüne kavuşan Şanlıurfa'daki kullanıcıları yaşadıkları şehir ibaresinde yeni düzenleme ile oluşturulan merkez ilçelerden Eyyübiye olarak değiştirildiğini gördü.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göreKullanıcıları şaşırtan Eyyübiye ismi; Hz. Eyyüp'ün çile çektiğine inanılan mağaradan esinlenerek oluşturuldu ve Şanlıurfa'nın büyükşehir olmasıyla kurulan 3 merkez ilçeden birine verildi.

Facebook, daha önce Van'ı da eski Urartuca adı olan Tuşba ile değiştirmişti.

