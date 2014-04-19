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Bilim / Teknoloji

Facebook, Şanlıurfa'nın adını Eyyübiye olarak değiştirdi

Facebook, Şanlıurfa'daki kullanıcılarının şehir bölümünde bulunan kısmını Eyyübiye olarak değiştirdi

19 Nisan 2014 14:23

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, büyükşehir statüsüne kavuşan Şanlıurfa'daki kullanıcıları yaşadıkları şehir ibaresinde yeni düzenleme ile oluşturulan merkez ilçelerden Eyyübiye olarak değiştirildiğini gördü.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göreKullanıcıları şaşırtan Eyyübiye ismi; Hz. Eyyüp'ün çile çektiğine inanılan mağaradan esinlenerek oluşturuldu ve Şanlıurfa'nın büyükşehir olmasıyla kurulan 3 merkez ilçeden birine verildi.

Facebook, daha önce Van'ı da eski Urartuca adı olan Tuşba ile değiştirmişti.
 

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facebookşanlıurfaeyyübiyebüyükşehir

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