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Bilim / Teknoloji

Facebook, sanal gerçeklik uygulaması geliştiriyor

Facebook, bulunduğunuz mekân da dahil olmak üzere pek çok içeriği direkt olarak diğer kullanıcılara gösterebilecğiniz bir uygulama üzerinde çalışıyor

18 Şubat 2015 22:47

Sosyal medyanın devi Facebook yaptığı açıklama ile birlikte sanal gerçeklik alanında oldukça şaşırtacak bir uygulamalar projesine adım atacağını belli etti.

shiftdelete.net'te yer alan habere göre, Facebook sanal gerçeklik işini bir adım daha ileriye taşıyor. Şirketin ürün müdürü olarak da bilinen ismi Chris Cox, yaptığı açıklamada Facebook'un sanal gerçeklik dünyası için şimdiden çok özel uygulamalar geliştirdiğini müjdeledi. Cox açıklamalarını CodeMedia ile olan özel röportajında gerçekleştirmiş.

Yönetici asıl fikrin kendi kişisel ortamınızı diğer kişilerle, sevdiğiniz insanlar ile gerçek anlamda paylaşabilmeniz olduğunu söylüyor. Bir başka deyiş ile bulunduğunuz mekan da olmak üzere pek çok içeriği direkt olarak diğer Facebook üyelerine gösterebileceksiniz.

Oculust Rift projesini bünyesine geçirerek beklenmedik bir adım atan Facebook, Oculus VR sanal gerçeklik cihazını böylece şahsi platformuna da taşımış olacak. Cox'a göre sanal gerçeklik uygulamaları henüz oldukça erken aşamalarda.

Cihazın son halini alışıyla beraber uygulamaların da tamamlanacağı not düşülürken, Facebook'un bu konuda oldukça hevesli olduğu 

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facebooksanal gerçeklikuygulamaChris Cox

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