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Dünya

Facebook, '#saltbae' etiketine getirilen engeli kaldırdı

Engelin gerekçesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı

09 Kasım 2021 15:12

T24 Dış Haberler

Facebook'un bağlı olduğu Meta, şef ve işletmeci Nusret Gökçe'nin lakabı olan '#saltbae' etiketine getirilen engelin kaldırıldığını ifade etti. 

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Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ın restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin elinden biftek yediği görüntülerin yayılması ve tepki çekmesinden günler sonra etiket küresel olarak engellenmişti.

Reuters'a konuşan bir Meta sözcüsü, "Facebook'ta bu etiket üzerindeki engeli kaldırdık ve neden böyle bir şey olduğunu araştırıyoruz" dedi. Sözcü, etiketin dünya genelindeki kullanıcılar için engellendiğini doğruladı.

Etiketin neden engellendiği bilinmiyor. Sözcü, potansiyel gerekçeler ile ilgili açıklamada bulunmadı.

Etiket engellendiği sırada aramalarda '#saltbae'in politikaları ihlal ettiği belirtiliyordu.

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