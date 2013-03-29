Facebook Rusya'da üç gün içinde yasaklanabilir



Rusya’da haberleşmeden sorumlu denetim kurulu olan Roskomnadzor, intiharı teşvik eden bir sayfa nedeniyle Facebook’a uyarıda bulundu. Facebook, intihara teşvik edici içerik bulunduran sayfayı üç gün içinde bloke etmemesi halinde Rusya’da erişim yasağıyla karşılaşabilir.

Facebook’ta açılan ‘Suicide School’ adlı Rusça sayfa, sosyal medya ağı ile Rus denetleme kurumu Roskomnadzor arasında grilime neden oldu. Rusya’nın federal iletişim, görsel basın ve bilişim teknolojileri denetleme kurumu olan Roskomnadzor, intihar konuşunda teşvik ve önerilerde bulunan sloganlar, çizimler ve ağırlıklı olarak ‘güldürücü’ ifadeler içeren sayfanın kapatılması için Facebook’a üç gün süre tanıdı.

Russia Today’e açıklama yapan Roskomnadzor yetkilisi Vladimir Pikov, ‘uzmanların kararlarına dayanarak böyle bir karar alındığını’ belirtti. Pikov, ‘internet kullanıcılarını olumsuz etkileyecek eylemlerin engellenmesi için Facebook’a yasak gelebileceğini’ ifade etti.

Rusya’daki yasalara göre, Roskomnadzor, ilk olarak Rusya’daki internet hizmet sağlayıcısını bilgilendirmek zorunda. Ardından, Facebook’un internet trafiğini karşılayan şirketin sorun yaratan içerik nedeniyle sosyal medya ağını uyarması gerekiyor.

Pikov, “İtibarını önemseyen hiçbir yabancı şirket pornografi, intihar veya uyuşturucu ile bağdaşan bir şey yapmak istemez” dedi.

En çok intihar videorsu yotube'da

Roskomnadzor, internet kullanıcılarını olumsuz etkileyebilecek siteleri takibe olmak için Kasım 2012’de bir ‘kara liste’ oluşturdu.

Rusya’da internet ortamında yayınlanamayacak içerikler bulunduran siteleri kapsayan kara liste, başta çocuk pornografisi, intihar ve uyuştucu içerikli sitelere yöneliyor. İnternet kullanıcılarının şikayeti üzerine Roskomnadzor bu tür içeriğe sahip siteleri denetliyor ve kapatılıp kapatılmaması konusunda karar veriyor.

Roskomnadzor’un yanı sıra, Rusya İçişleri Bakanlığı, Federal Uyuşturucu Kontrol Servisi ve Rospotrebnadzor adlı tüketici hakları derneği, internet kaynaklarına erişimin kesilip kesilmemesine karar verebiliyor.

Özellikle intihar içerikli siteleri denetleyen Rospotrebnadzor, bugüne kadar incelediği 1600 siteden 1200’ünü kapattı. Kurum, en çok intihar içerikli video bulunduran kaynağın YouTube olduğunu ve bugüne kadar yasakladıkları videoların yüzde 40’ının YouTube’da bulunduğunu belirtti.