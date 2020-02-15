Facebook reklam kurallarına 'Michael Bloomberg ayarı'

T24 Dış haberler

Facebook, 'influencer'ların reklam olduğunu belirttiği sürece siyasi kampanyalar için sponsorlu içerik üretmesine izin verme kararı aldı.

Cuma gününden önce Facebook'un böyle bir kuralı bulunmuyordu, ancak Michael Bloomberg'in ABD başkanlık kampanyasının çok takipçili Instagram sayfalarına para karşılığında komik resimler yayınlatmasının ardından ücretli siyasi partnerliklere izin verilmesine karar verildi.

The Verge'e konuşan bir Facebook sözcüsü siyasi bir kampanyanın sponsor olduğu paylaşımların ek ücret verilmediği sürece Facebook reklam kütüphanesine alınmayacağını belirtti.

Bloomberg kampanyasında bir sözü ise Instagram'ın kurallarını defalarca okuduklarını ve sponsorlu paylaşım açığını böyle bulduklarını ifade etti.

Kampanyanın sosyal medyayı kullanış şekli Bloomberg'in yarışa girmesinden bu yana sıkça tartışıldı. Kampanyanın resmi sosyal medya hesaplarından biri Michael Bloomberg'in Demokrat Parti canlı yayın tartışmasına dahil edilmemesini aday adayının yüzünü bir köfteye montajlayarak protesto etmişti.