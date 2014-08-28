Facebook rahatsız edici görüntüler için uyaracak

Facebook artık kullanıcıları rahatsız edici içerik karşısında uyararak ana sayfada gezinen bir kişinin aniden sarsıcı görüntülerle karşı karşıya kalmasını engelleyecek.

Özellikle son dönemlerde birçok kullanıcıdan gelen 'Sayfamda Irak ve Suriye'de yaşanan kafa kesme görüntülerini görmek istemiyorum' şikâyeti üzerine harekete geçen Facebook, fotoğrafları silmeyi reddetse de görüntülemeden önce bir uyarı mesajı verileceğini açıkladı.

ABD merkezli bir kuruluş olan İnternette Aile Güvenliği Enstitüsü Başkanı Stephen Balkam BBC'nin sorularını yanıtlarken bu tür içerikler için en azından iki bariyer kurulması gerektiğini söylüyor.

"Öncelikle tüm fotoğrafı gizleyen bir uyarı penceresi olmalı. İkinci aşamada da kullanıcının söz konusu içeriğe erişmek için yaşını belirtmesi istenmeli" diyen Balkam, bu tür önlemleri aşmanın çok kolay olduğunu kabul etse de "En azından kullanıcı neyle karşılaşacağını bilecek" diyor.

Facebook'un yönetmelikleri

Facebook 2013'te Meksika'da yaşanan bir kafa kesme olayının videosu için benzer bir uygulamayı sınırlı bir süre için yapmıştı.

Ancak daha sonra videonun 'şiddeti yücelttiği' sonucuna varan Facebook yönetimi içeriği tamamen kaldırma kararı almıştı.

Facebook'un şiddet içeren fotoğraf ya da video paylaşımı politikası şöyle: "Şiddeti yücelten ve sadist eğilimlerle paylaşılan içerikler yasaklanır. Ancak şiddeti kınama ve önemli bir konuya dikkat çekme amaçlı paylaşımların önüne geçilmez."

BBC'ye konuşan bir Facebook sözcüsü, "Facebook'u kullanan kişilerden şiddeti kınamasını ve bildirmesini istiyoruz. Ancak insanların dünyada yaşanan vahşiliklerden haberdar olması da gerek. Bunların arasında bir denge tutturmalıyız" diyor.

Çeviri hatası mı?

Facebook'taki hassas içerikler son olarak adını İslam devleti olarak değiştiren IŞİD örgütü taraftarı Rakka Medya Merkezi (RMC) adlı Facebook sayfasında yer alan video ve fotoğraflarla gündeme geldi.

Al Jazeera televizyon kanalından bir prodüktör içeriği Facebook'a şikayet etse de Facebook idaresi yönetmeliklerin ihlâl edilmediğini söyledi.

BBC konuyla ilgili Facebook'la temasa geçtiğinde de sözcü kararı savundu ve "Sayfa IŞİD tarafından değil Suriye'deki muhalif gruplardan birisi tarafından yürütülüyor" dedi.

'Terörist gruplar' olarak sınıflandırılan örgütlerin ve yapılanmaların Facebook'u kullanmasına izin verilmiyor.

Ancak bahsi geçen sayfada 24 Ağustos tarihinde yer alan ve bir militanın ayağının altında kesilmiş bir kafayla poz verdiği fotoğraf için yazılanlar Facebook'un kendi yönetmeliklerini de ihlâl ediyordu.

Fotoğrafı paylaşanlar Arapça yazdıkları mesajda "Tabka havaalanında arkadaşlarımız öldü. Şimdiyse havaalanında çalışanların kafaları ayaklarımızın altında" diyorlardı.

Bu mesaj çeviri sorunu yüzünden gözden kaçmış olabilir. Facebook Microsoft tarafından desteklenen ve kimi zaman anlamsız çeviriler yapabilen bir tercüme programı kullanıyor.

Sayfanın takipçileri de RMC'nin 2013'te çizgi değiştirdiğini ve artık IŞİD'i desteklediğini söylüyor.

Facebook artık RMC sayfasını tamamen kapatmış durumda.

Uyarı mesajları

Ancak Facebook'un sayısı 1,3 milyara ulaşan kullanıcılarını bu tür içeriklerden korumak için daha çok çaba harcaması gerektiğini düşünenlerin sayısı giderek artıyor.

Oxford Üniversitesi'nden sosyal medya uzmanı Bernie Hogan, "Diğer sosyal medya siteleri bu sorunu çoktan çözmüş durumda. Örneğin Reddit rahatsız edici içerikler için 'İşyeri için uygun değil' etiketini kullanıyor" diyor.

Hogan'a göre Facebook da bu örnekleri takip etmeli ve kullanıcıların paylaşılan içerikleri etiketlemesini sağlamalı.

BBCTürkçe