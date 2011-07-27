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Yaşam

Facebook profilinize kim baktı?

Facebook ziyaretçilerinizi ortaya çıkaracak WhoIsLive uygulaması, kullanıcılarla buluştu.

27 Temmuz 2011 03:00

T24 - Facebook ziyaretçilerinizi ortaya çıkaracak WhoIsLive uygulaması, kullanıcılarla buluştu.
 

Tarayıcılar için geliştirilmiş bir eklenti olan WhoIsLive, kullanıcılarına o sırada aynı web sayfasını görüntüleyen diğer kişileri gösterebiliyor.


Bu eklenti ile Facebook’ta profil ziyaretçilerini öğrenmek mümkün. Aynı eklentiyi kullanan profil ziyaretçileri, Facebook sayfasının sol tarafındaki eklentiye ait bölümde görülebiliyor.


Şimdilik sadece Internet Explorer ve Mozilla Firefox’ta kullanılabilen bu eklenti, aynı zamanda sayfa ziyaretçileriyle sohbet etme imkanı da sağlıyor. Bu uygulamada kullanıcıların birbirlerini görebilmeleri için her iki tarafın da tarayıcılarına WhoIsLive’ı yüklemeleri gerekli.


Bugün piyasaya sürülen WhoIsLive’ın kısa sürede birçok kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

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