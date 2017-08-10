Facebook profesyonel video işine giriyor

Dünyanın en fazla aktif kullanıcısına sahip sosyal medya ağı Facebook, profesyoneller tarafından hazırlanan videoların ve televizyon programlarının olduğu yeni bir platform kurduğunu açıkladı.

Facebook'a entegre edilerek kullanıcıların hizmetine sunulmasını planlanan platform komedi, canlı spor karşılaşmaları ve reality showlar gibi çeşitli programlar içerecek. İki milyardan fazla Facebook kullanıcısı aynı zamanda yayın esnasında etkileşime girebilecek.

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg yeni ürünü, "Arkadaşlarınızın izlediği programları keşfedebileceğiniz ve aynı zamanda favori programlarınızı ve yaratıcılarını hiçbir bölümü kaçırmadan takip edebileceğiniz bir ortam olacak" sözleriyle tanıttı.

Zuckerberg, ayrıca Watch'dan "Bölüm sırasında başka kişilerle sohbet edebileceğiniz ve bağlantı kurabileceğiniz, aynı programlardan hoşlanan kişilerin oluşturduğu gruplara dâhil olup bir topluluk yaratabileceğiniz bir platform" olarak bahsetti.

İmzalar atılmaya başlandı

Başlangıç itibarıyla sadece ABD'de hizmet verecek servis için sosyal medya ağı bazı kişilerle anlaşmalar yapmaya başladı bile.

Blogger Nusseir Yassin'in Nas Daily isimli programı ve yazar Gabby Bernstein'in sunacağı başka bir gösteri platformun ilk seçkilerinden olacak. Watch'da ayrıca haftada bir ABD Beyzbol Ligi ve Kadın Basketbol Ligi WNBA'den maçlar gösterilecek.

National Geographic kanalından bir safari programı ve Time Inc şirketinden ebeveynler için hazırlanan bir show da seçenekler arasında.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre nihai olarak herkes kendi videolarını üretebilecek ve dağıtabilecek.

Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre Facebook ayrıca 18-35 yaş aralığındaki neslin takip ettiği Vox Media, BuzzFeed, ATTN, Group Nine Media ile de anlaşmalar yaptı.

Servisin YouTube, Netflix ve Twitter gibi talep üzerine video sunan diğer platformlara rakip olması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/AP/ÇÖ/HS