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Yaşam

Facebook partileri Almanya'yı karıştırdı

Almanya, Facebook'ta örgütlenerek gerçekleştirilen büyük partilere karşı önlem almaya hazırlanıyor.

05 Temmuz 2011 03:00

T24 - Almanya, Facebook'ta örgütlenerek gerçekleştirilen büyük partilere karşı önlem almaya hazırlanıyor.



Facebook'ta açılan davet sayfalarıyla binlerce kişiye duyurabilen partiler ülkeyi karıştırmış durumda. Binlerce kişinin bu davet sayfaları üzerinden haberleşerek belirli bir yerde toplanmasının güvenlik sorunu yarattığını savunan bazı politikacılar, devletin önlem almasını istiyor.

Hatta Aşağı Saksonya eyaleti İçişleri Bakanı Uwe Schünemann, Facebook partilerinin yasaklanmasını istedi. Bakan, "kamu düzeni tehlikedeyse zamanında önlem alınması gerekir" dedi. Bavyera eyaleti İçişleri Bakanı da parti katılımcılarının genelde tek amacının etrafa zarar vermek olduğu görüşünde.

Yasağa karşı olan politikacılarsa, futbol maçlarında da olaylar çıktığını ancak kimsenin maçların yasaklanmasını istemediğine dikkat çekiyor. En son Hamburg kentindegeçen ay, Facebook üzerinden davet yapılan bir doğum günü partisine binlerce kişi katılmıştı.

Alman Thessa, daveti yanlışlıkla herkese açık bırakınca doğum gününe çok sayıda davetsiz misafir katılmış, parti sırasında çıkan olaylarda 11 kişi gözaltına alınmıştı.


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