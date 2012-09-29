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Bilim / Teknoloji

Facebook: Özel mesajlarla ilgili söylenti asılsız

Facebook, üyelerinin özel mesajların herkesin görebileceği haberinin asılsız olduğunu söyledi

29 Eylül 2012 12:32

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, üyelerinin özel mesajlarının herkesin görebileceği şekilde yayımlandığı yolunda yayılan söylentilerin asılsız olduğunu açıkladı.

BBC'ye yaptığı açıklamada "Söz konusu mesajlar eskiden beri, üyelerin sayfalarındaki duvar yazışmalarında görülebiliyordu. Kullanıcıların mahremiyetinin ihlal edilmediğinden eminiz." dedi.

Facebook şirketinden bir diğer kaynak da, BBC'ye, teknik bakımdan iki veri bölgesinin birbirine karıştırılmasının mümkün olmadığını söyledi. Aynı kaynak, özel bir mesajın, kullanıcının duvarında ya da zaman tünelinde yayımlanmasını sağlayacak hiçbir mekanizma bulunmadığını kaydetti.

2011'de de benzer söylentiler çıkarıldığını ve derhal kapsamlı bir şekilde durumun araştırıldığını belirten Facebook görevlisi, bu söylentilerin de asılsız çıktığını hatırlattı.

Facebook'tan gelen açıklamalara rağmen, birçok kullanıcı eski özel mesajlarının ortaya çıktığını haber verdi. Moda dünyasındaki sosyal paylaşım sitesi What I Wore Today'in sahibi Poppy Dinsey, "Duvarımda 2006'dan 2012'ye dek uzanan ve kesinlikle özel olan mesajlar var. Mesajların içeriği nedeniyle ve hafızama güvenerek, yüzde 100 eminim bundan. Duvarımdaki bazı mesajlar da açıkça, özel grup mesajlarının başlangıçları."dedi.

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