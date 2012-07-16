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Bilim / Teknoloji

Facebook: Özel mesajları pedofilileri tespit etmek için okuyoruz

Facebook sonunda itiraf etti, kullanıcıların özel mesajlarını izlediğini kabul etti

16 Temmuz 2012 18:33

Facebook'un güvenlik şefi Joe Sullivan, yaptığı açıklamada kullanıcıların yazışmalarını okuduğunu; ancak okumaktaki amaçlarının pedofilleri tespit etmek olduğunu söyledi.   

Facebook, yeni teknolojileri kullanarak pedofilleri engellemeye çalışan çok sayıdaki firmadan biri. Bu tür çalışmalar genellikle, uygunsuz dil ve kişisel veri paylaşımının otomatik olarak taranmasıyla başlıyor. Mahküm edilmiş pedofillerin internet sohbetleri yazılıma yüklenerek uygunsuz konuşmaların tespit edilmesi sağlanıyor.

Reuters haber ajansında yer alan bir habere göre, Facebook'un güvenlik şefi Joe Sullivan, söz konusu sohbetlerin sadece program alarm verdiğinde okunduğunu söylüyor. Sullivan, sosyal paylaşım sitesinin suçsuz kullanıcıları mağdur etmek istemediğini de sözlerine ekliyor. Ancak bu durum bir başka konuyu da gündeme getiriyor: Facebook böylece resmi ağızdan sohbetleri okuduğuna da teyit etmiş oluyor. 

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