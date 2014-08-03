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Facebook Ötekilerin Postası'nı 9. kez kapattı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yurttaş gazeteciliği ve kolektif habercilik yapan Ötekilerin Postası 9. kez kapatıldı

03 Ağustos 2014 16:21

Geçtiğimiz aylarda Gezi eylemleri, üniversite protestoları ve yerel seçimler öncesinde de kapatılan Ötekilerin Postası, Facebook tarafından 9. kez kapatıldı.

Yeni Facebook sayfalarını Twitter üzerinden duyurma yoluna giden Ötekilerin Postası, daha önce "pornografik içerik" gibi nedenler öne sürülerek kapatılmıştı.

Radikal'de yer alan habere göre hesabın bu kez neden engellendiğine dair Facebook’tan açıklama yapılmadı.

 

'Bu kurgu iki senedir devam ediyor'

 

Genellikle Kürt hareketi ve kadın haberleri nedeniyle nedeniyle şikayet aldığı belirtilen Ötekilerin Postası’nın web sitesinden bir açıklama yapılarak, “Günde yüzbinlerce okuma oranlarına geldiğimiz an sayfa tekrar tekrar kapatılıyor. Kapatılır kapatılmaz da sahte sayfalardan ‘itibar kaybetmemiz’ için yayınlar yapılıyor açıkça bazı siyasi görüşler öne çıkarılarak toplumun diğer ötekilerinin tepki göstermesi hedefleniyor. Bu kurgu yaklaşık 2 senedir devam ediyor” denildi.

 

Ötekilerin Postası Susturulamaz

 

‘Dokuzuncu köyünden de kovulan‘ Ötekilerin Postası 10′uncu Facebook hesabını Twitter üzerinden duyururken, ‘Ötekilerin Postası Susturulamaz’ şeklinde başlatılan kampanyayla Facebook’un uyguladığı sansür protesto edildi.

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