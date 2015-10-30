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Bilim / Teknoloji

Facebook o özelliği tüm kullanıcılara açtı

Facebook 1.5 milyara yakın aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler sosyal medya ağı...

30 Ekim 2015 09:14

Sosyal medya devi Facebook'un sayfalarda izin verdiği özellik şahsi hesaplar içinde geliyor. Saat ve tarihi önceden belirleyerek paylaşımın planlanmasına imkan sağlayan bu özellik sayesinde kullanıcılar kişisel hesaplarından yaptıkları gönderileri zamanlayabilecek.

1.5 milyara yakın aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler sosyal medya ağı olan Facebook yeniliklerine her geçen gün devam ediyor.

İşte 1.5 milyar üyesi bulunan Facebook hakkında bilmeniz gereken özelliklerden bazıları: 

Facebook'taki mesaj kutusunun sağ üst köşesinde bulunan 'dosya ekle' butonu ile karşı tarafa dosya gönderebilirsiniz.

Facebook'ta Twitter'dakine benzer bir liste seçeneği bulunuyor. Haber Kaynağının solunda ve profil resminizin tam altında bulunan kısma tıklayarak beğendiğiniz paylaşımları favorilerinize kaydedebiliyorsunuz.

Akıllı cihazınızdaki Facebook uygulamasında 'gizlilik ayarları'nın içinde yer alan 'bildirimler' seçeneğinden istediğiniz bildirimleri kapatıp açabiliyorsunuz.Arkadaş listenizdeki bir kişi tarafından yapılan paylaşımı kaydedip daha sonra inceleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için paylaşımın sol üst köşesinde bulunan 'save this link' (bu linki kaydet) seçeneğine tıklamanız yeterli.

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facebooksosyal medyapaylaşımzamanlama

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