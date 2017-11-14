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Bilim / Teknoloji

Facebook o özelliği kaldırıyor!

Facebook'un radikal bir değişikliğe gideceği öğrenildi

14 Kasım 2017 14:06

Sosyal medya devi Facebook, kuruluşundan bu yana üzerinde barındırdığı 'beğen' butonunu 'kısmen' kaldırmaya karar verdi.

Facebook'un verdiği tarihe göre 6 Şubat'tan itibaren 'beğen' butonu kaldırılıyor. Bu tarihten itibaren, 3. parti yazılım geliştiricileri Facebook’un like butonu yerine kendi geliştirecekleri butonlar ile uygulamalar üzerinden Facebook Pages sayfasına yönlendirme yapabilecek.

Native “Like” butonunun ardından, Facebook tarafından yapılan bir diğer dikkat çekici hamle ise uygulama daveti oldu. 2015 yılının Mart ayından bu yana kullanımda olan uygulamaya davet sistemi de kaldırılıyor. Uygulamaların organik büyümeleri için kullanılan bu özelliğin, “Word of Mouth” kadar etkili olmadığı gözlemlendi.

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