Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kurucusu Mark Zuckerberg’in açılış gongunu çalmasıyla birlikte bugün New York borsasında halka açıldı. 421 milyon hisseyi, 38 dolardan satışa koyan şirketin değeri 104 milyar dolara denk düşüyor.



Facebook, New York borsasında halka açıldı.

Açılış gongunu 900 milyon kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesinin kurucusu 28 yaşındaki Mark Zuckerberg şirketin Kaliforniya'daki merkezinden çaldı.

Facebook, hisse başına fiyatını 38 dolar olarak belirledi.

Bu fiyattan halka arzedilen 421 milyon adet hisse, şirketin toplam değerinin 104 milyar dolara denk düştüğünü gösteriyor. Bu beklenti gerçekleşirse Facebook, ABD’nin Disney ve Ford gibi dev şirketlerinden daha büyük olacak.

Sekiz yıl önce kurulan Facebook'un hisselerine talebin yüksek olması bekleniyor. Gözlemciler bugün New York borsasında, Visa ve General Motors'un ardından ABD tarihindeki en büyük üçüncü halka arza tanık olmayı beklediklerini söylüyorlar.

Halka arzdan en çok Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in karlı çıkacağı anlaşılıyor.

Facabook'ta yüzde 25 payı olan Zuckerberg'in hisselerinin toplam değeri, bu satışla birlikte 17 milyar doları aşacak.