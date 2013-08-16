'Facebook mutsuz ediyor'

ABD'li bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, Facebook kullanımı arttıkça, kullanıcıların kendi hayatlarından memnuniyetsizliği de artıyor.

ABD Michigan Üniversitesi bilim insanlarının, sonuçlarını çarşamba günü açıkladıkları bir araştırmaya göre Facebook yoluyla kullanıcılar arasında iletişim bağı sıklaşmasına rağmen bu durum onları daha mutlu yapmıyor. Sonuçları, ABD bilim-teknik dergisi ‘PLOS One’da yayımlanan araştırmayı kaleme alan yazarlar, gözlemlerini “Facebook kullanımı arttıkça, kullanıcıların kendi hayatlarından duydukları hoşnutsuzluk artıyor” diye dile getiriyor.

Araştırmanın başyazarı ve sosyal psikoloji uzmanı Ethan Kross, “En yüzeysel açıdan bakıldığında Facebook aslında, insanların, sosyal ilişkileri beslemek gibi bir temel ihtiyacını karşılamak için çok değerli bir kaynak. Ancak araştırmada Facebook kullanımının memnuniyeti artırmak yerine tam tersi etki yaptığını tespit ettik" diyor.

‘Fotoğraflar, ilişkilere zarar veriyor’

Araştırmacılar, iki hafta boyunca, akıllı telefonu olan 82 genç yetişkin Facebook kullanıcısının psikolojik durumlarını gözlemledi. Uzmanlar, kullanıcılara günde 5 kez kısa mesaj atıp, Facebook kullandıktan hemen sonra kendilerini nasıl hissettiklerini sordu. Araştırma sonucunda, katılımcıların, insanlarla doğrudan iletişime geçtiklerinde daha mutlu olduğu tespit edildi.

Bir hafta önce de İngiliz Birmingham Üniversitesi bilim insanları bir araştırma yayımlamış ve Facebook’a sık sık fotoğraf yüklemenin gerçek hayattaki ilişkilere zarar verebildiği sonucuna varmıştı.

Deutsche Welle Türkçe