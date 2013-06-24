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Bilim / Teknoloji

Facebook Mobil'e gazete eklentisi geliyor

Flipboard uygulamasına benzeyeceğini öne sürülen Facebook’un Reader hizmetini ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor

24 Haziran 2013 17:48

Facebook , oyun, reklam ve arayüz projelerinin ardından şimdi de mobil kullanıcılara haber içeriği sunan bir hizmet geliştiriyor.

Reader adı verilen hizmet, Facebook kullanıcılarının ve yayımcıların sunduğu içerikleri yeni bir görsel format altında mobil kullanıcılara sunacak. ntvmsnbc.com'un haberine göre, dünya genelinde mobil kullanıcı sayısı 750 milyonun üzerinde olan Facebook’un bir yıldan fazladır geliştirdiği program, haberleri öne çıkaracak. Birçok kaynaktan haberleri toplayan ve makaleler arasında geçiş imkanı sunan Flipboard uygulamasına benzeyeceğini öne sürülen Facebook’un Reader hizmetini ne zaman hayata geçireceği bilinmiyor. Analistler ise sosyal medya ağının amacının uzun süredir benimsediği mobil stratejinin bir parçası olduğunu söylüyor.

Mobil reklam gelirlerine dayanan Facebook, Nisan ayında sunduğu Home arayüzünün başarısız olmasının ardından, kullanıcılarının mobil arayüzünde daha fazla vakit geçirmesini amaçlayan yeni projelere yönelmiş durumda.

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