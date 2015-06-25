Facebook Messenger'da yeni dönem

Artık Facebook hesabı bulunmayanlar da Facebook Messenger’a kayıt olabilecekler. Hatta bir e-posta adresine bile gerek olmayacak. Başlamak için sadece ad, soyad, telefon numarası ve bir fotoğraf yetecek.

Facebook, Messenger’a getirilen güncellemeyle ilgili olarak yayınladığı blog yazısında, güncellemeyle birlikte daha fazla insanın Messenger’da sunulan videolar, fotoğraflar, grup sohbetler, sesli ve görüntülü görüşmeler, yapışkanlar gibi bütün özelliklerden yararlanabileceğini kaydetti.

Messenger’ın 700 milyon aylık kullanıcısı bulunuyor ve bu son hamleyle birlikte eksiksiz Facebook deneyiminden mahrum kalan veya bu deneyimden yararlanmayı tercih etmeyenler de Facebook Messenger kullanıcısı olmayı düşünebilirler. Yine de, Facebook her ikisine birden kayıt olmanın sağlayacağı önemli avantajlar bulunduğunu tekrarlıyor.

Facebook’a göre, hem sosyal ağ hem de mesajlaşma servisine üye olanlar Facebook arkadaşları ve kişileriyle kolaylıkla mesajlaşabilir, Facebook mesajlarına erişebilir, farklı mobil cihazlardan, web’den ve tabletten mesajlaşmanın avantajlarından yararlanabilir.

BUGÜN ABD, KANADA, PERU VE VENEZUELA'DA BAŞLADI

Teknoblog'un haberine göre Facebook hesabına sahip olmayanlar telefonlarındaki kişileri yüklemeyi tercih edebilirler, böylelikle sohbet edecek arkadaşlarını veya aile bireylerini daha kolay bulabilirler. Facebook üyeliği gerektirmeyen Messenger kullanımı ilk olarak ABD, Kanada, Peru ve Venezuela’da faaliyete geçti.