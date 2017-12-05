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Dünya

Facebook Messenger Kids uygulamasını piyasaya sürdü

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Aralık (DHA) -- Facebook, 13 yaşından küçük çocukları hedefleyen sohbet uygulamasının yeni bir sürümünü, sıkı ebeveyn denetimleri dahilinde piyasaya sürdü

05 Aralık 2017 20:05

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Aralık (DHA) -- Facebook, 13 yaşından küçük çocukları hedefleyen sohbet uygulamasının yeni bir sürümünü, sıkı ebeveyn denetimleri dahilinde piyasaya sürdü. Messenger Kids adlı ücretsiz uygulama, çocukların uygun olmayan içeriği paylaşmasını önlemek için ebeveyn kontrolü, çocuk dostu özellikler içeriyor  ve ekran filtreleri ile güvenli bir çevrimiçi sohbet servisi sunmayı hedefliyor.

Messenger Kids, çocukların tablet veya akıllı telefonlarına yüklenen bağımsız bir uygulama.

Ancak 13 yaşından küçükler için Facebook hesabı yasak olduğundan bir ebeveynin Facebook hesabından kontrol ediliyor.

Ayrıca arkadaş ekleme ve mesaj silme istekleri de ebeveynler onayında gerçekleşiyor.

The Guardian gazetesine konuşan Facebook ürün yönetim direktörü Loren Cheng \"Gerek büyükanne ve büyükbabayla görüntülü sohbet, gerek uzaktaki kuzenlerle iletişim kurmak veya ebeveynlere fotoğraf göndermek açısından, Messenger Kids  çevrimiçi iletişim dünyasında ailelere yeni bir kapı açtı\"dedi. 

Facebook ayrıca çocuklar büyüdüklerinde kullanıcıları otomatik olarak  Messenger\'a veya Facebook\'a taşımayacağını, ancak kişileri Messenger\'a yönlendirme seçeneği sunabileceğinden bahsetti

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