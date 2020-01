Facebook, Mark Zuckerberg dahil pek çok kullanıcısını 'öldürdü'

Sosyal medya devi Facebook, teknik bir hata nedeniyle aralarında şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in de bulunduğu çok sayıda kişi için ölüm ilanı yayınladı.

Sitedeki teknik bir hata nedeniyle dün binlerce kişinin profili hala hayatta olmalarına karşın, yaşamlarını yitirmiş gibi anma sayfalarına dönüştürüldü.

Çok sayıda kullanıcı, arkadaş ve ailelerine ölmediklerini açıklamak için durum güncellemesi yazmak durumunda kaldı.

Facebook thinks I'm dead, which is about as accurate as its ability to share factual news pic.twitter.com/bXIoNTwWX8