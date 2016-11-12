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Bilim / Teknoloji

Facebook, Mark Zuckerberg dahil pek çok kullanıcısını 'öldürdü'

Çok sayıda kullanıcı, arkadaş ve ailelerine ölmediklerini açıklamak için durum güncellemesi yazmak durumunda kaldı

12 Kasım 2016 21:51

Sosyal medya devi Facebook, teknik bir hata nedeniyle aralarında şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in de bulunduğu çok sayıda kişi için ölüm ilanı yayınladı.

Sitedeki teknik bir hata nedeniyle dün binlerce kişinin profili hala hayatta olmalarına karşın, yaşamlarını yitirmiş gibi anma sayfalarına dönüştürüldü.

Çok sayıda kullanıcı, arkadaş ve ailelerine ölmediklerini açıklamak için durum güncellemesi yazmak durumunda kaldı.

 

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