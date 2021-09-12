Facebook, Londra ofisinde "ağır iş yüküne" karşı kampanya yürüten işçinin görevden alınmasını talep etti

Facebook'un tesis yönetim firması, ABD teknoloji devinin Londra ofislerinde temizlikçilere dayatılan "ağır iş yüklerine" karşı kampanya yürüten bir sendika aktivistinin görevden alınmasını talep etti.

The Guardian'ın haberine göre, Facebook, temizlik işçilerinin görevlerinin iki katına çıkarılmasına karşı protestolar düzenlemesinden sonra, işçilerin seçilmiş sendika temsilcisi Guillermo Camacho'nun ofislerinden uzaklaştırılmasını istedi.

Camacho "Facebook'un Brock Caddesi'ndeki ofislerinde temizlememiz gereken kat sayısı beşten 12'ye çıktı. Buna rağmen daha fazla personel işe almadılar. Çalışma saatlerimde bu kadar işi halletmem imkansız. Bu yüzden protesto etmek zorunda kaldık" dedi.

"Vardiyalarımdan birinde stres yüzünden kanamam oldu"

Facebook'un Brock Street ofislerini üç yıldan fazla bir süredir temizleyen 42 yaşındaki Miriam Palencia, "Bir yönetici, bir buçuk katı temizlemezsem bana yaptırım uygulanacağını söyledi. Tam bir cehennemdi. Vardiyalarımdan birinde stres yüzünden kanamam oldu" dedi.

Sendikanın genel sekreteri Alberto Durango, Facebook'u ofislerindeki temizlikçilerin kötü durumundan sorumlu olmaya çağırdı. “Düşük ücretli temizlikçilerin her yıl milyarlarca dolar kâr eden inanılmaz derecede zengin bir şirkette tükenme noktasına kadar çalıştırılması iğrenç” ifadelerini kullandı.

Facebook, ofislerinde çalışan herkesin sağlığının son derece önemli olduğunu ve tüm taşeron işçilerinin pandemi boyunca maaş almaya devam etmesini sağladığını söyledi. Tedarikçi firmanın, sözleşmeli herkese asgari olarak geçim ücreti ödenmesini sağlamak zorunda olduğunu dile getirdi.