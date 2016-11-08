Facebook, LinkedIn’e rakip olmaya hazırlanıyor

Önce canlı yayın özelliğiyle Periscope’a rakip olan, sonra Snapchat’in neredeyse bütün özelliklerini Instagram’a getiren ve son olarak da Steam’in işine gözünü diken Facebook bu kez de LinkedIn’e rakip olmaya hazırlanıyor. Belirtilenlere göre Facebook, artık iş arama konusuna da el atıyor.

Microsoft'un geçen aylarda bünyesine kattığı profesyonel kullanıcıları bir araya getiren platform LinkedIn, kendi alanında bu zamana kadar rakip tanımıyordu. Fakat artık Facebook gibi dişli bir rakiple mücadele etmek zorunda. Zira yeni özellik sayesinde küçük çaplı şirketler kendi sayfalarında iş ilanları yayınlayabilecek ve ilgilenenler anında başvuru yapabilecek. LinkedIn'e göre çok daha büyük bir kullanıcı kitlesine sahip Facebook'un bu özellikle iş bulmayı bir hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor. Hikayeler özelliğini Instagram'a getirerek Snapchat'in zor bir dönemden geçmesine neden olan Facebook'un bu hamlesinin LinkedIn tarafında nasıl yankı bulacağını hep birlikte göreceğiz. Söz konusu özelliğin test aşamasında olduğunu ve ne zaman tam anlamıyla kullanıma sunulacağının henüz belli olmadığını sözlerimize ekleyelim..