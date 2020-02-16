Facebook kurucusu Zuckerberg: Devlet, internet alanının düzenlemesinde yer almalı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, devletin, kullanıcıların özgürlüğü ve güvenliği arasında bir denge kurarak internet alanına katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Mark Zuckerberg, "Bana göre, sınırların belirlenmesi gereken yerlerde, devletten, özellikle politik reklam veya yoğun olarak tartışılan konularla ilgili daha fazla talimat ve kural olmalıdır" dedi.

Facebook'un kişisel verilerin korunması ve politik reklamlar konusunda attığı adımlar sıkça tartışma konusu olurken insanların özel verilerinin güvende olduğunun garanti edilmesi gerektiğini belirten Zuckerberg, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Tehlikeli içeriklerin kaldırılması için müdahale etmemizi sağlayacak bir ortamın yaratılması ve proaktif düzenleyici önlemlerin oluşturulmasından hepimizin sorumlu olduğuna inanıyorum. İnsanlara verilerinin güvenli olduğunu garanti etmek için özel ve tüzel kişilerin verileriyle çalışma düzenine ve kontrolüne ihtiyacımız var."

"Düzenleyici modeller otoriter değerlerin yayılmasına katkıda bulunabilir"

Sosyal ağların, fikirlerin ifade edilmesi ve bireyselliğin ön plana çıkmasının sağlanması için oluşturulduğuna vurgu yapan Zuckerberg, şu ifadeleri kullandı: "Farklı ülkelerde, örneğin Çin’de olduğu gibi, düzenleyici modeler olduğunu görüyoruz. Düzenlemenin bu kadar önemli olmasının bir başka nedeni de budur, çünkü düzenleyici modeller bile otoriter değerlerin yayılmasına katkıda bulunabilir. Bu beni çok rahatsız ediyor. İnternetin herkesin görüşlerini açıkça ifade edebileceği bir yer olmaya devam edeceğinden emin olmalıyız."