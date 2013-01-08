Facebook kumpası pahalıya mal oldu!

İngiltere'de hız yüzünden aldığı trafik ceza puanlarından kaçmak için Facebook'dan suçu üstlenecek birini bulan Scott Woodburn (30) adlı kişi mahkum oldu.

Karayolları yetkilileri Woodburn'e verilen beş aylık mahkumiyetin "bu yollara başvurmayı düşüneceklere iyi bir ders olacağını" ifade ettiler.

Woodburn, hız limitini aştığı belirlenince, İngiltere'de bu tür durumlarda verilen ceza puanından kurtulmak için Facebook'dan suçu üstlenecek birini aramayı düşünmüş.



250 sterlin ödeyeceğini söylemiş



Facebook'a bir duyuru koyan Woodburn, o gün arabayı kullandığını kabul ederek aşırı hız cezasını üstlenecek kişiye 250 sterlin ödeyeceğini söylemiş. Teklife Daniel Baggaley adındaki bir kişiden de olumlu yanıt gelmiş.

Ehliyet sahibi olmayan Baggaley, arabayı o gün kendisinin kullandığını söyleyerek suçu üstlenip 250 sterlini almış.



Kuşku üzerine inceleme



Kuşku üzerine arabada yapılan olay yeri incelemesinde sürücünün Woodburn olduğu ortaya çıkmış. Woodburn ancak hakkındaki deliller ortaya çıkınca suçunu itiraf etmiş.

Şimdi, trafik ceza puanından kaçmak isterken, beş ay hapis yatacak ve ehliyeti tamamen elinden alınarak sürücülükten men edilecek.

Cezayı üstlenen Baggaley'in aldığı 11 haftalık ceza ise ertelendi.

Karayolları güvenlik dairesi yetkilileri bunun, bu tür yollara başvurmaya yeltenecek kişilere verilmiş bir mesaj olduğunu söylediler.



'İnsanlar için gerçek birer tehdit'



Yetkililer, bölgede trafik suçu işleyip yanlış bilgi vererek cezadan kaçmaya çalışanlara karşı verilen mücadelenin, aynı zamanda yolların güvenliğini de artırdığını kaydettiler ve "Bu tür sürücüler hem kendileri hem de bu yolları kullanan diğer insanlar için gerçek birer tehdit oluşturuyor" diyorlar. (bbcturkce)