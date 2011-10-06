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Yaşam

Facebook kullanımında İsrail 1 Türkiye 4

İnternet istatistikleri konusunda önde gelen araştırma şirketi ComScore'un, kullanıcı sayısını ve sitede geçirilen zamanı gözönüne alarak yaptığı araşt

06 Ekim 2011 03:00


T24 - İnternet istatistikleri konusunda önde gelen araştırma şirketi ComScore'un, kullanıcı sayısını ve sitede geçirilen zamanı gözönüne alarak yaptığı araştırmaya göre, ilk sırada İsrail yer alıyor.


Ayda ortalama 11,8 saatini Facebook'a ayıran İsraillileri, 10,6 saatle Ruslar ve 10 saatle Arjantinliler izliyor.

Şirketin araştırmasına göre Türkler ayda 9,3 saatini Facebook'ta geçiriyor.

4. sıradaki Türkler'i, 8,7 saatle Şilili'ler, 8,4 saatle Filipinliler ve Kolombiyalılar, 8 saatle Venezuelalılar, 7,2 saatle Kanadalılar, 7,1 saatle Meksikalılar izliyor.

Amerikalılar ise 6,3 saatle 13. sırada yer alıyor.


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