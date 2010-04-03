Facebook kullanıcılarının dikkatine

T24-

Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerinin gizliliğine ne derecede dikkat ettiğine yönelik yapılan araştırmada, kullanıcıların yüzde 46'sının tanımadığı kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul ettiği, yüzde 89'unun doğum tarihlerini paylaştığı, yaklaşık yüzde 100'ünün eposta adreslerini paylaştığı, yüzde 30-40'lık kesiminin aile ve arkadaşlarıyla ilgili bilgileri paylaştığının görüldüğü kaydedildi.







Açıklamada, kimlik hırsızlarının bu bilgileri kişilere veya şirketlere karşı suç işlemede kullanabileceğine işaret edilerek, 'Facebook'ta daha güvenli kullanımla ilgili ipuçlarına ulaşarak, kişisel verilerinizi koruyup kimlik hırsızlığının önüne geçebilirsiniz' denildi.







Sophos'un Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini çalmanın ne kadar kolay olduğuyla ilgili bir araştırma gerçekleştirdiği dile getirilen açıklamada, araştırmanın Facebook kullanıcılarının 2007'de yapılan Facebook araştırmasından sonra gizlilik konusunda daha dikkatli olup olmadıklarını belirlemek için gerçekleştirildiği bildirildi.







Açıklamada, araştırmada kullanıcıların yüzde 41'inin kişisel bilgilerini hiç tanımadıkları kişilerle paylaştığına işaret edilerek, 'Sahte Facebook hesaplarımız suçluların bir kişinin şifresini tahmin etmesini; hatta kimliğini kopyalamasını sağlayacak bilgilere ulaşabiliyordu' ifadesi kullanıldı.





FACEBOOK KULLANICILARI KORUNMAK İÇİN NE YAPABİLİR





Facebook'un gizlilik özelliklerinin pek çok rakip sosyal ağ sitelerinden daha iyi olduğu ifade edilen açıklamada, ancak kullanıcıların çoğunun ya gizlilik özelliklerini dikkatli seçmediği ya da çevrimiçi gizliliklerini korumayı bilmedikleri vurgulandı.





'Daha güvenli Facebook kullanımı' adlı çalışmalarının bilgilerin çalınma tehlikesini azaltabileceği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Tehlikede olanlar sadece ev kullanıcıları değil. Şirketler ve diğer kurumlar da çalışan bilgilerini çalıp, çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyen, sanal suçluların hedefi olabilir. Bir Sophos anketi, çalışanların yüzde 50'sinin işyerinde Facebook erişiminin engellendiğini; bunun sadece gizlilik sebebiyle değil aynı zamanda işyerindeki verimliliğin de düşebileceği kaygısıyla yapıldığını ortaya koydu. Şirketler ayrıca çalışanlarının Facebook'ta şirket imajını zedeleyecek yazı, fotoğraf veya video paylaşmasından kaygılanıyor. Facebook gibi siteler uygun iş amaçları için kullanılabilir, ancak yine de sistem yöneticilerinin, şirketlerinden bu tür sitelere erişimin kontrol altında olması gerektiğine inanıyoruz.'



Açıklamada, Sophos'un, şirketlerin kullanıcı güvenliğini ve kontrolünü sağlamalarına yardım eden Sophos Web Appliance ile web sitelerine erişimi kontrol etmeyi, kötü niyetli dolandırıcılık uygulamalarını ve virüslü web sayfalarını engellemeyi sağladığı ifade edildi.