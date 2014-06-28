Facebook kullanıcılarının bilgilerini paylaşmıyor

Mark Zuckerberg tarafından kurulan ve dünya genelinde en çok üyeye sahip olan sosyal medya sitesi Facebook, ABD'deki mahkemesinden gelen bilgi paylaşımı isteğinin bir ülkeden gelen en büyük talep olduğunu belirtti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, New York’taki bir mahkeme Facebook'u dijital mülk sahibi olarak değerlendirerek özel verileri Facebook’un paylaşma sorumluluğu olduğunu ve şirketin bilgi paylaşımı taleplerine uyması gerektiğini söyledi.

Mahkeme daha önce 381 kullanıcının bilgilerini suç kanıtı olarak nitelendirerek Facebook'tan talepte bulunmuştu. Facebook mahkemenin kararına itiraz etmiş fakat bu itiraz reddedilmişti.

Kullanıcı bilgilerini paylaşmak zorunda kalan Facebook bu durumun gerekçesiz el koymayı yasaklayan ABD anayasasının 4'üncü maddesi ile çeliştiğini söylüyor.

Ayrıca sosyal medya sitesi, yetki ile ilgili zaman sınırlaması yapılmamasına karşı çıkarak, "veriler her zaman güvenlik birimlerin denetiminde olacağı" gerekçesiyle karşı çıkıyor.