Facebook kullanıcılarına inanılmaz tuzak

T24

'Güvenli internet' kullanıcılarının hesapları güvende



Facebook kullanıcılarına gönderilen çeşitli elektronik postalarda, son zamanlarda çalınan Facebook hesaplarının sayısında artış olduğu belirtilerek, bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünce bir web sitesi kurulduğu ifade edildi. Söz konusu internet sitesi sayesinde Facebook hesaplarının polis tarafından koruma altına alınacağı iddia edilirken mesajın devamında yer alan web sayfası linkine tıklayanlar “Bu web sayfası Emniyet Genel Müdürlüğüne aittir” yazısı ve polis logosuyla karşılaştı.Facebook hesaplarının koruma altına alınması için bir sistem geliştirildiği öne sürülen web sayfasında, kullanıcılardan ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifrelerini girmeleri isteniyor. İnternet sitesinin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olduğuna inananlar istenilen bilgileri girdiği takdirde Facebook hesaplarını kendi elleriyle şebeke üyelerine teslim ediyor.Her 1000 kullanıcının hesabı 25 ila 50 dolara satılıyorEmniyet Genel Müdürlüğü, tespit edilen internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Web sitesinin yurt dışı kaynaklı olduğu belirlendi. Bilişim uzmanları, bu sayede birçok kişisel hesabının bloke edildiğini, ele geçirilen şifrelerin toplu halde satıldığını bildirdi. Uzmanlar, bazı bilgisayar korsanlarının (hacker) da benzer şekilde milyonlarca kişinin elektronik posta adresi ile Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım hesaplarını ele geçirdiğini belirterek, sanal ortamda her 1000 hesabın toplu halde 25 ile 50 dolar arasında satışa çıkarıldığını kaydetti.Bu arada, 22 Kasımda başlatılan “güvenli internet” uygulaması kapsamında söz konusu “sahte” internet sitesinin “kara liste”ye alındığı öğrenildi. Güvenli internet sayesinde “aile” ve “çocuk” profilini kullananların bu tür tehditler içeren internet sitelerine erişimi engellenirken “www.guvenlinet.org.tr” portalı üzerinden yapılan sorgulamada da adı geçen siteye ulaşımın engellendiği dikkati çekti.Bilişim uzmanları “güvenli İnternet” sayesinde başta çocuklar olmak üzere kullanıcıların zararlı içeriklere sahip web sitelerine karşı korunduğunu, elektronik posta ve sosyal paylaşım hesapları gibi kullanıcı bilgi ve şifrelerinin de bu sayede güvende olduğunu kaydetti.