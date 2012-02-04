Facebook kullanıcıları hakkında 17 gerçek



T24 - Pew Research Center’ın İnternet ve Amerikan Hayat Projesi’nde görev alan araştırmacılar Facebook kullanıcıları ile bir telefon araştırması gerçekleştirdi ve sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre; 17 bulgu şöyle:

-Aktif Facebook kullancılarının yüzde 20 ila 30’u “güçlü kullanıcılar” olarak adlandırılıyor. Bu kullanıcılar arkadaşlık istemleri, etiketleme, ileti paylaşımı ve mesaj gönderimlerinin birçoğunu gerçekleştiriyor.

-Kadınlar erkeklere oranla daha fazla durum güncellemesi gerçekleştiriyor.



-Kullanıcılar “like” tuşunu kullanmaktan hoşlanıyor. “”Like” tuşuna basmak Facebook’ta yapılan en önemli etkinliği oluşturuyor.

-Like tuşu ile beğenilmek, beğenmekten daha çok tercih ediliyor.

-Ortalama olarak Facebook kullanıcıları gönderdiklerinden daha çok mesaj alıyor.

-Kullanıcılar durumlarını güncellemekten çok arkadaşlarıyla ile ilgili yorum yapıyor.

-Çok az kişi arkadaşının haber kaynağı (news feed) üyeliğini bırakıyor.

-Facebook’ta sizden daha fazla arkadaşa sahip olan arkadaşlarınız muhtemelen listelerindeki bütün kişilerle tanışmıyor.

-Facebook kullanıcıları ayda ortalama olarak 7 arkadaş ekliyor. Erkekler kadınlara nazaran arkadaşlık isteği göndermekte kadınlara göre daha aktifken, kadınlar arkadaşlık isteği kabul etmekte erkeklere göre daha aktif.

-Facebook kullanıcıları arkadaşları vasıtasıyla ortalama olarak 150 bin kişiye erişme imkânına sahip.

-Aktif Facebook kullanıcıları politik aktivizme katılmaya daha çok eğilimliler.

-Facebook’taki grupların aktif üyeleri herhangi birini belirli bir aday için oy kullanmaya ikna etmeye daha çok eğilimli.

-Neredeyse kimse “poke” (dürtme) tuşunu kullanmıyor.

-Bir kullanıcı hesabında ne kadar fazla arkadaşa sahipse Facebook’ta o kadar aktif.



-Facebook konusunda tecrübeli olan kullanıcıların bile Facebook’tan bıktığına dair bir göstergeye rastlanmadı.

-Daha eğitimli kullanıcılar Facebook’ta daha çeşitli gruplara sahip.

-Kullanıcılar arkadaşlarını fotoğraflarda etiketliyorsa, bu kişilerle muhtemelen yakın bağlara ve arkadaşlıklara sahip.





